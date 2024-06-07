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商品詳細
「頭頸部の画像診断」酒井定価:￥8,580裁断済み書き込みなし・書き込み等の見落としはご了解いただきたく存じます。#酒井修#本#BOOK#健康#医学#MRI#MRI#腹部#画像診断#放射線科医頭頸部画像診断の決定版！日常よく遭遇する疾患をカバーし、より的確な診断へー頭頸部診療に関わる医療スタッフ必携の一冊。
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