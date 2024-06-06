Auto-Mod「HISTORY 1980-1985」VHS【特価】新品

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商品詳細
送料込みのこの価格！！！入手困難！！！オート・モッド「ヒストリー」GENET自らのナレーションで進められるAUTO-MODの5年間に渡るヒストリー。未発表の楽曲や、貴重な映像シーンが納められている。パーソンズ渡邉貢、BOØWY布袋寅泰・高橋まことも在籍していました！！！01.忘れていたこと/02.哀しきモッド人形/03.カミーラ/04.OUTOFTHEDARKNESS/05.時の葬列['83]/06.KINGDOM/07.時の葬列['85]/08.SEXFORSEX/09.REUIEM/10.EEASTANIAカテゴリーはDVD、ブルーレイとなっていますが、ビデオです。新品、未開封！！！その他、日用品、レコード、CD、VIDEO、服、古本、懐かしグッズ、昭和レトロ雑貨、サブカルチャーものなど出品しています。よろしくお願いします。#ゴス#ポジパン
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