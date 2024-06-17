ポケモンカード　サーナイトGX SR PSA9

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商品詳細
即購入可ポケモンカードサーナイトGXSRPSA9私自身がPSAに出したワンオーナー品になります。届いて即、THECARD様のPSA用スリーブに入れ防湿庫にて保管しております。発送につきましてはプチプチで丁寧に梱包し、メルカリ便の匿名配送にて発送致します！
http://narcologia.ru/goods/capitation791108.html
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