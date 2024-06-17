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ポケモンカード　サーナイトGX SR PSA9
商品番号 J36238190365
商品名

ポケモンカード　サーナイトGX SR PSA9
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可ポケモンカードサーナイトGXSRPSA9私自身がPSAに出したワンオーナー品になります。届いて即、THECARD様のPSA用スリーブに入れ防湿庫にて保管しております。発送につきましてはプチプチで丁寧に梱包し、メルカリ便の匿名配送にて発送致します！
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