ブルーロックサイン入り公式応援セット千切豹馬　15セット

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商品詳細
ブルーロック26巻特装版サイン入り公式応援セット千切豹馬15セットです。(缶バッジ15点、クリアカード15点、ステッカーセット15点)特に目立った傷、汚れ等はありません。梱包方法缶バッジ全てまとめてOPP袋+プチプチ+水濡れ防止袋クリアカード個別OPP袋+両面ダンボール+水濡れ防止袋ステッカーセット個別OPP袋+両面ダンボールシート+水濡れ防止袋発送ネコポス(らくらくメルカリ便)☆即購入可☆値下げ不可☆バラ売りの場合5000円/5点でご対応させていただきます。10月18日最終値下げしました。これ以上の値下げの予定はありません。ブルーロックブルロブルーロック26巻特装版サイン入り公式応援セット千切豹馬
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