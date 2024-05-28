古美術　古銅花瓶/D-0088

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について時代物 古銅製花瓶でございます。◾️汚れ・傷等経年による汚れや錆がございますので画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ：約28.6㎝口部直径（最大）：約11.2㎝重さ；2600g尚、採寸は素人ということをご了承ください。◾️付属品画像のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#文房具#仏#金属工芸#親の蔵品#茶器#茶道具#香炉#急須