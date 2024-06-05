上鈴木正一 油彩画 A2『 堂々と(オルフェーヴル号) 』タイムセール実施中!!

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◉◉◉9/16(土)22時まで、超・超・超お得な 【タイムセール実施中!!】です!!◉◉◉※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●【大作シリーズ】の2作目 朝靄の中を堂々と走るオルフェーヴル号 スカッと、気持ちの良い作品です!!●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としアートの本場ニューヨークで、5開の個展催実績があり国内ではJRA顕彰馬の肖像画なども手掛けています。◯技 法 独自の技法による油彩画◯支持体 ボードに和紙貼りの下地◯サイズA2◯サイン 右下◯額 装 あり/表面にプラスチック板が入ります。