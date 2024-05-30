金谷五良三郎造熟銅鎚目エフゴ建水です。５２年前の物です。裏には刻印があります。共箱共布あります。昭和４５年1970年に東京日本橋三越本店にて祖父が購入したものです。画像でご覧いただけますように当時の領収証があります。祖母がお稽古に使っていたようですが傷傷みは見当たりません。とても美しい建水だと思います。高さ8cm上部外径13、5cm内径10cm



52年前 金谷五良三郎 熟銅鎚目エフゴ建水-



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茶道具 建水 金谷五良三郎作「熟銅エフゴ」 | udaytonp.com.br



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