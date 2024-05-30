【参考】佐藤小四郎【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 紙箱付 軸丈 縦 177cm × 幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98 - 絵画 ...



佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98 - 絵画 ...



佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98 - 絵画 ...



佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98 - 絵画 ...



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真作】島崎柳塢/牡丹図/掛軸☆宝船☆AB-672 - 絵画/タペストリ



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真作】福井江亭/大黒天図/掛軸/名家伝来/AA-306 - 絵画/タペストリ



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