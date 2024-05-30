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佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98
商品番号 S34005862994
商品名

佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】佐藤小四郎【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　紙箱付　軸丈　　縦　177cm　×　幅　60cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98
佐藤小四郎/佛心/南無阿弥陀佛/六字名号/掛軸/名家伝来/AA-98 - 絵画 ...

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