ポケモンカード　ダイゴの決断　SR

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商品詳細
ポケモンカードシングルカードになります※スレ、白カケ等がございます。※全てプレイ用としてお願いします。※素人検品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。※お値引き不可※取り置き・専用は行っておりません。※住所記載漏れ・住所不備・転居によるお届け先の変更等により\"送料\"が発生する場合は、\"ご購入者様負担\"となりますので、ご住所等お間違いのないようお願いいたします。#ポケカ#ポケモンカードゲーム#ポケモン#カード#旧裏#限定#マリィ#リーリエ#アセロラ#ダイゴの決断#7_3386
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