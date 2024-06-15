大名道具　大名火鉢　木製火鉢　彫金　漆塗　彫金　蒔絵大名火鉢　御殿火鉢　唐草蒔絵

とても豪華な 大名火鉢です約50cm四方の、大きな火鉢ですおじいちゃんの骨董品コレクションなので詳しくはわかりませんが、古い物だと思います。唐草蒔絵に、梨地蒔絵飾りが、各コーナーに施されています銅の網と銅壺は、職人さんにたのんで、比較的新しく設えたのだと思います。被せる網ですが、銅で編むのも、なかなか職人じゃないと出来ないと思いますけっこう貴重な物だと思いますし和室などに、これを置くだけで、お殿様のように高級感や、時代感が出ると思います。もし、木灰が要り用でしたら、袋に入れてお付けしますので、お申し付けくださいとても美しい物ですが骨董品につき、子キズスレ、へこみなど数ヶ所あります10枚目の写真の確認お願いいたします。骨董品にご理解の上でご検討よろしくお願いいたします。装飾...蒔絵



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