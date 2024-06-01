茶器　純銅セット　未使用保管品☆

ご覧頂きありがとう御座います(*^^*)茶器 純銅セット 未使用保管品になります。商品種類、状態は画像でのみご確認下さい。即購入OKです☆どうぞ宜しくお願い致します☆素材···純銅タイプ···茶器セット



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