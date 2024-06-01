【新品未開封】長濱ねる 卒業イベント うさぎTシャツ 推しメンタオル

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長濱ねる卒業イベントありがとうをめいっぱい伝える日うさぎTシャツカラー：黒ブラックサイズ：L新品未使用けやき坂46(ひらがなけやき)単独公演推しメンマフラータオル新品未使用のセットです。Tシャツ未使用品の出品は希少かと思います。即購入可バラ売り可ご使用になられるお日にちがありましたら、事前にご連絡よろしくお願いします。素人保管になりますので、完璧なものをお求めの方、神経質な方は購入をご遠慮させていただいております。お値下げはこちらのタイミングで行います。ご不明な点がありましたら、購入前にコメントよろしくお願いします。#長濱ねる#欅坂46