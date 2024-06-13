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Tシャツくん ワイド製版機
商品番号 I88533813426
商品名

Tシャツくん ワイド製版機
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年以上前に数回使用して長期保管していました説明書はございません付属品は写真に掲載している物のみですスクリーンは3枚入っています
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