悪 リザードン ex 構築済み デッキ 本格構築

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商品詳細
リザードンex本格構築です。ジムバトルに持っていっても十分戦える性能になっております。アルセウスがプロモ、ピジョットexがsrとなっており、この値段ではかなりお得な内容となっております！カードの状態は著しい傷ありませんが全てプレイ用でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/interconnect502470.html
http://narcologia.ru/goods/plaque508107.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei442971.html
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