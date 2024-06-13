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悪 リザードン ex 構築済み デッキ 本格構築
商品番号 M36259199370
商品名

悪 リザードン ex 構築済み デッキ 本格構築
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンex本格構築です。ジムバトルに持っていっても十分戦える性能になっております。アルセウスがプロモ、ピジョットexがsrとなっており、この値段ではかなりお得な内容となっております！カードの状態は著しい傷ありませんが全てプレイ用でお願いします。
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