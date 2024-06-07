ホットトイズ　インフィニティウォー　スターロード　フィギュア

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商品詳細
ムービー・マスターピース『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』１／６スケールフィギュア スター・ロード開封して1週間程飾り、暗所で保管しておりました。状態かなりいいと思います。付属品全てあり。断捨離の為出品します。購入時の金額¥22,000
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