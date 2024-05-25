YAMAHA THR10

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商品詳細
即決アリです。電源コード付きです。多少傷や汚れはありますがギターの演奏等には問題ありません。外箱、説明書はございません。説明書はネットでダウンロードして頂けます。・搭載アンプシュミレーション:CLEAN,CRUNCH,LEAD,BRITHI,MODERN,BASS,ACO,FLAT・搭載エフェクト:CHORUS,FLANGER,PHASER,TREMOLO,DELAY,DELAY/REVERB,SPRINGREVERB,HALLREVERB,*COMPRESSOR,*NOISEGATE （*の印がついているエフェクトはTHREditor上でのみ使用可能です）・寸法（W×H×D）:360×183.5×140mm・重量:2.8kg
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