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YAMAHA THR10
商品番号 H30344054763
商品名

YAMAHA THR10
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即決アリです。電源コード付きです。多少傷や汚れはありますがギターの演奏等には問題ありません。外箱、説明書はございません。説明書はネットでダウンロードして頂けます。・搭載アンプシュミレーション:CLEAN,CRUNCH,LEAD,BRITHI,MODERN,BASS,ACO,FLAT・搭載エフェクト:CHORUS,FLANGER,PHASER,TREMOLO,DELAY,DELAY/REVERB,SPRINGREVERB,HALLREVERB,*COMPRESSOR,*NOISEGATE　（*の印がついているエフェクトはTHREditor上でのみ使用可能です）・寸法（W×H×D）:360×183.5×140mm・重量:2.8kg
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