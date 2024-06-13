週末値下げ　ヴァレーアーツ ValleyArts ピックアップ SSH

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商品詳細
仕様詳細不明ですがValleyArtsのギターについていたSSHピックアップです。ピックアップ表面にValleyArtsManufacturingと書かれていますので、ValleyArtsのオリジナルPUだと思いますが詳細不明です。回路ごと外したので、アースと出力だけつなげば音が出ると思いますが、回路はおまけと思ってください。１Vol、１Tone、リアのタップスイッチ付き。タイプ...ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ...ピックアップバレーアーツ
http://narcologia.ru/goods/enquire806689.html
http://narcologia.ru/goods/response426542.html
http://narcologia.ru/goods/Addict189118.html
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