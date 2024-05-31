

【お引き取り限定・発送不可】電子ピアノCASIO Privia PX-770BN 【お引き取り限定・発送不可】電子ピアノCASIO Privia PX-770BN



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未使用に近い美品です。スタイリッシュなデザインと色で、部屋にマッチします✨※発送不可商品です！！お引き取りに来て頂けるかた、限定お取引です。出品者自宅前駐車場にての受け渡し、こちら大人２名で駐車場まで丁重に運びます。スムーズに乗せれるお車でしたら、お車にお乗せるところまではお手伝いいたします。電子ピアノCASIOPriviaPX-770BN・88鍵盤・3ペダル・譜面立て・説明書・ACアダプター※椅子なし子供がキーボードで練習していましたが、本格的な音で！と電子ピアノを購入したにも関わらず、購入後すぐに辞めてしまい。。。75000円ほどで新品購入しました。数回、短時間弾いたのみです。。出品にあたり、全ての鍵盤から音が出る確認済み鍵盤、ペダル(カバー付きのままです)とも動作はとても良好です！【PX-770の特徴】\u2028内蔵曲の右手または左手パートのメロディーを消し、自分で弾いてレッスンできるパートオン/オフ機能を搭載\u20282種類の音色をミックスできるレイヤー機能、低音部と高音部で音色を分けられるスプリット機能により、多彩な演奏スタイルに対応\u2028音に広がりや深みを与えるデジタルエフェクト（リバーブ、コーラス、ブリリアンス、DSP）\u2028鍵盤の中央から右側と左側で同じ音域に設定でき、親子や先生と生徒など、2人でのピアノ練習時に便利な「デュエット機能」シンプルで洗練されたスタイリッシュデザインかつコンパクトなサイズ（奥行き299mm）のボディは置き場所を選ばず、他電子ピアノに比べると重量も軽く移動もラクです♪ピアノリスタートの大人の方に人気の商品です。これからピアノを始める練習用にもピッタリ！・メーカー:CASIO ・型番:PX-770BN ・本体外形寸法:幅1391×高さ798×奥行299mm ・鍵盤:88鍵 ・ACアダプター ・説明書 ・接続端子ステレオジャック×2 USB端子ペダル端子