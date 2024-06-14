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商品詳細
コレクションしていましたが出品いたします。大きな痛みはありません。※古美術品の為、経年劣化による、擦れ、風化、使用感など見られます。画像をよく見て頂き、画像判断、古物品である事を御理解の程宜しくお願い致します。商品サイズサイズ高さ約8.3cm縦約11.2cm横約11cm【商品サイズは素人採寸の為、若干の誤差が生じる場合が御座います】種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/peroration133015.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate689648.html
http://narcologia.ru/goods/pompous684023.html
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古美術収集家 江戸 大徳寺 空宝作 時代古志野 手捻り茶碗 茶道具-
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