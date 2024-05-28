ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 新品未開封サーチ済パック✕77

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商品詳細
ポケモンカードゲームサーチ済レイジングサーフ✕77パック即購入OKです。【詳細】サーチ済みの未開封パック×77です。優良汎用ノーマルなどはでるとおもいます。R以上はでないと思います。ノーマルが欲しい方や未開封のコレクションが欲しい方向けです。サーチ初心者のため、サーチ漏れによりR以上なども入ってる可能性もあるかもしれません。※サーチ済となります※中身での評価はおやめくださいサーチ済み品にご理解頂ける方よろしくお願いします。返品、返金、クレームはお受けできませんのでご了承下さい。ポケカ種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封パックシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックレイジングサーフ
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