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電磁戦隊メガレンジャー 銀河合体 DX メガボイジャーとメガウインガー セット
商品番号 Y87361307074
商品名

電磁戦隊メガレンジャー 銀河合体 DX メガボイジャーとメガウインガー セット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆電磁戦隊メガレンジャー銀河合体DXメガボイジャーとメガウインガーです。メガボイジャーの方は・シールは未使用、説明書、付属品は揃って古いレア品。本体状態は良好。・箱は多少の擦れや退色、テープの劣化、傷みあり結婚を機に手放すことにしましたので、同じ趣味の方の所に渡って貰えれば嬉しいです。フィギュアシリーズ···スーパー戦隊造形シリーズ···超合金
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