電磁戦隊メガレンジャー 銀河合体 DX メガボイジャーとメガウインガー セット

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商品詳細
☆電磁戦隊メガレンジャー銀河合体DXメガボイジャーとメガウインガーです。メガボイジャーの方は・シールは未使用、説明書、付属品は揃って古いレア品。本体状態は良好。・箱は多少の擦れや退色、テープの劣化、傷みあり結婚を機に手放すことにしましたので、同じ趣味の方の所に渡って貰えれば嬉しいです。フィギュアシリーズ···スーパー戦隊造形シリーズ···超合金
http://narcologia.ru/goods/peroration835115.html
http://narcologia.ru/goods/injure108867.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless913859.html
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