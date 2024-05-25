漆塗りの二段箱 引き出し

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サイズは、縦横17.5センチの高さ19センチです。いただきもので新品未使用ですが、自宅で長くしまっていたものです。デパートで購入すると数万円するものなので、お得です。見た目にもとても上品なお品でおススメです！