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RAMPAGE 吉野北人
商品番号 O47057286903
商品名

RAMPAGE 吉野北人
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 9,922 円
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商品詳細

RAMPAGE吉野北人くんの公式フェルトポーチになります。2～3年前の居酒屋えぐざいるのクレーンゲームの景品になります。袋から出しておらず新品未使用になっております。暗所にて保管しておりました。即購入⭕️値引き❌取り置き❌⚠️購入意志のないいいねはお控えください購入する方はプロフの必読をお願いしますRAMPAGE吉野北人居酒屋えぐざいるフェルトポーチフェルトTHERAMPAGEfromEXILETRIBE
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