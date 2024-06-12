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杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　箱付　重さ約3.16㎏　M　R4618C
商品番号 P66674489831
商品名

杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　箱付　重さ約3.16㎏　M　R4618C
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 13,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２８．５㎝　幅約１４．５cm×約１７cm　重さ約３．１６ｇ箱に割れが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　箱付　重さ約3.16㎏　M　R4618C
杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　置物　箱付　重さ約3.16㎏　M　R46 | フリマアプリ ラクマ
杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　箱付　重さ約3.16㎏　M　R4618C
杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　置物　箱付　重さ約3.16㎏　M　R46
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杉本宗一作 ブロンズ像 裸婦像 女性像 置物 箱付 重さ約3.16㎏ M R46 ...
杉本宗一作　ブロンズ像　裸婦像　女性像　箱付　重さ約3.16㎏　M　R4618C
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