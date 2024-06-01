

YAMAHA AE-12 70年代-



YAMAHA AE-12 1974年製 【返品OK】[NJ480]（ビンテージ/送料無料 ...



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YAMAHA】AE-12（SN）Archtop Guitar（フルアコースティック ...



YAMAHA AE-12 70年代ヤマハのフルアコースティック！ステンレス ...



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タイプ···フルアコースティックギターボディタイプ···フルアコースティックYAMAHAAE-12になります。ネックの根本に76から始まる刻印があるのでおそらく76年製造ではないかと思います！状態は比較的綺麗ですが、ネックのヒール裏の塗装のみヒビと剥がれがあります。あとネック面にプレイで出来た傷が少しあります。フレットは元々低いものが付いていたと思われますが、低めだと思います。付属品はオリジナルハードケースのみになります。配送については、サイズが大きいのでもしかしたら匿名配送できない可能性がある点はご了承下さい。