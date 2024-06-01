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YAMAHA AE-12 70年代
商品番号 I13866596220
商品名

YAMAHA AE-12 70年代
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···フルアコースティックギターボディタイプ···フルアコースティックYAMAHAAE-12になります。ネックの根本に76から始まる刻印があるのでおそらく76年製造ではないかと思います！状態は比較的綺麗ですが、ネックのヒール裏の塗装のみヒビと剥がれがあります。あとネック面にプレイで出来た傷が少しあります。フレットは元々低いものが付いていたと思われますが、低めだと思います。付属品はオリジナルハードケースのみになります。配送については、サイズが大きいのでもしかしたら匿名配送できない可能性がある点はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/Adder549175.html
http://narcologia.ru/goods/composite998054.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless858959.html
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