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- クレイバースト box シュリンク付き ポケモンセンター産未開封 1箱
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商品詳細
こちらはポケモンセンターオンライン産のクレイバースト拡張パックBOXです。シュリンク付きです。ダンボールも開けてない為、このままの状態で発送致します。再シュリンクなどの疑いはない状態だと思います！スカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語
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