【激レア！古着GUNSNROSESハードロックバンドメッシュホッケーXLオーバーサイズアイスホッケージャージユニフォームバンドＴシャツロンＴY2Kストリート】アメリカのモンスターロックバンドガンズアンドローゼズのヴィンテージホッケーゲームシャツです。バンドT(バンＴ)はよく見かけますが、プルオーバーホッケーシャツで刺繍ワッペン物は球数が少なく本当に探しても出てきません。かなりのレア物です。90's〜00'sのものですがコンディションも良好！とてもキレイに残ってます。少し割れてるワッペンもいい雰囲気で、サイズも大きめでGreatです。ガンズは80年を代表するボンジョビやニルヴァーナなどと肩を並べる世界的に有名なハードロックバンド。ボーカルのアクセルローズとギターのスラッシュが印象的なバンドです夏でも着れる乾きやすいポリエステルメッシュ生地。メンズ・レディース問わずユニセックスでおすすめです◎滅多に手に入らないアイテムなので、ファンの方も含め必見アイテムです！❑ブランドBravadoブラバドブラヴァド❑素材ポリエステル100%ジャージーメッシュ❑カラーブラック×レッド×イエロー❑サイズ/平置き寸法XLサイズ表記(XXL相当)着丈81身幅64.5裄丈84(約/cm)計測値の多少の差寸はご了承下さい。❑状態USEDのため中央ワッペンに使用感などございますが、ボディは新品のように残っておりまだまだご愛用頂けます。古着やビンテージの特性をご理解の上、必ずご納得いただいた上でご購入お願い致します。※洗濯、検品などのケアを行っております。VintageバンドティーバンＴプルオーバースウェットスエット下北沢高円寺アメ村メタリカハードロックカフェSKIDROWスキッドロウNIRVANABONJOVIラッパーberberjinベルベルジンlaboratoryrラボラトリーアールカラー...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋,冬グッズ種類...Tシャツ



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N´ Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ-



Guns N Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ ...



Guns N Roses ホッケーシャツ ゲームシャツ アメフト ジャージ ...



プロ野球カードチップス パ・リーグ 【年中無休】 www.coopetarrazu.com



道枝駿佑 うちわ、エロハンセット 【爆売り！】 www.coopetarrazu.com



90s】メンズL相当 刺繍ビッグロゴ プルオーバーナイロンゲームシャツ 黒-



人気商品 glamour 【希少XL】hysteric × 両面プリント skoloct Tシャツ ...



KinnPorsche World tour ポスター 直筆サイン入りセット 最高級の ...



ミュージカル刀剣乱舞 真剣乱舞祭2022 東京心覚DVD 江水散花雪CD ...