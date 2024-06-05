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商品詳細
【商品説明】カードをしっかり守るマグネットローダーです。・UＶカット加工により、カードを日焼けから守る！手に入れたときの状態を長期間キープします。・工具いらずのマグネット式でかんたん収納入れ替えにも便利なワンタッチ開閉式。工具でカードを傷つける心配もありません。・厚みとエッジ加工で衝撃対策もお任せ落としてしまう、力を入れてしまった場合でもカードを守れるよう、設計されています。・スタンダードサイズ、スモールサイズのカードに対応インナースリーブ付きで収納可能 ◆商品仕様収納部厚み：35pt（0.9mm）UVカット仕様重さ：53g（1個）セット内容：100個対応カード：遊戯王、ワンピース、プロ野球、ドラゴンボール、ポケカ、ウマ娘、アイドル他多数
http://narcologia.ru/goods/diamond531558.html
http://narcologia.ru/goods/preference550938.html
http://narcologia.ru/goods/capitation666108.html
マグネットローダーハードケースUVカット ポケカ ローダーポケモンカード
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