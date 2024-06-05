輪島塗　古今菁峰造　溜塗こぼれ梅図 重箱と重台　美品　共箱　送料込

種類···重箱輪島塗の重箱と重台です。サイズ重箱縦横約21.3㎝高さ(二段重で蓋有時)約14.8㎝×2個重台縦横約27.3㎝高さ約3.3㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。こぼれ梅の図柄がかわいい重箱です。(画像では黒っぽく見えますが溜塗です。)紙箱、共箱付。(紙箱、共箱には経年によるイタミがあります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



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