メディバルスポーン vs メルボージャ

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商品詳細
スポーンのアクションフィギュアメディバルスポーンvsメルボージャです。全体的に箱の痛みがあり、状態が悪いです。古いものなので、中々状態の良いものはないと思います。箱の状態を気にされる方にはおすすめできません。購入して開封したことはありませんが、テープが劣化して剥がれてしまいました。画像を確認の上、ご購入を検討される方は、プロフィールのご確認をお願い致します。どうぞよろしくお願い致しますm(__)m#spawn#スポーン#メルボージャ#メディバル#フィギュア#アメコミ
http://narcologia.ru/goods/shuttle766625.html
http://narcologia.ru/goods/troupe910511.html
http://narcologia.ru/goods/waveform5917.html
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