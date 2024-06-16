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メディバルスポーン vs メルボージャ
商品番号 Y38880495031
商品名

メディバルスポーン vs メルボージャ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スポーンのアクションフィギュアメディバルスポーンvsメルボージャです。全体的に箱の痛みがあり、状態が悪いです。古いものなので、中々状態の良いものはないと思います。箱の状態を気にされる方にはおすすめできません。購入して開封したことはありませんが、テープが劣化して剥がれてしまいました。画像を確認の上、ご購入を検討される方は、プロフィールのご確認をお願い致します。どうぞよろしくお願い致しますm(__)m#spawn#スポーン#メルボージャ#メディバル#フィギュア#アメコミ
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