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レスポール　黒
商品番号 K38993575058
商品名

レスポール　黒
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レスポール　黒傷は何箇所かありますが許容範囲です。現在、弦は張ってありませんので、ネックの反りはわかりません。四年前に音は出ました。ノークレームの方にお願いします。タイプ···レスポールタイプ
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