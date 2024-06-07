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GLAY TERU EXPO2001衣装　缶バッジ\u0026腕章　エレクトリック製
商品番号 U96858248206
商品名

GLAY TERU EXPO2001衣装　缶バッジ\u0026腕章　エレクトリック製
ブランド名 エレクトリック
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。GLAYのEXPO2001でTERUさんが着用していた衣装の缶バッジ・ワッペン・腕章をまとめてお譲りします。缶バッジ13個（全て2.5cm）ワッペン（縦概ね17.5cm、横概ね12cm）腕章（縦概ね11cm）、全てELECTRIC製となります。ただし、写真にある青いシャツはコスプレ用として市販品を購入したものですので、正規品ではございません。御入用でしたら、おまけとしておつけします。一度だけ着用しましたが、後は暗所にて保管しておりました。かなり古いお品物ですので、経年劣化、缶バッジの多少のサビなどはご容赦ください。一般家庭で保管しておりましたこと、猫を飼っておりますことをご了承ください。即購入可能ですが、バラ売りはいたしかねます。よろしくお願いいたします。
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