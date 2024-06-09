DJ社長　レペゼン　クレマス限定　アクリルスタンド　アクリルキーホルダー

レペゼンDJ社長セットアクリルスタンドアクリルキーホルダークレマス限定！！！非売品到着後、大切に保管しております。ゆうパケットポスト専用箱にて水濡れ対策し発送いたします。グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)アクリルキーホルダー(アクキー)



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