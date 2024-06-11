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reunion blues ベースケース 良品
商品番号 L43019362018
商品名

reunion blues ベースケース 良品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24000円ほどしました。高級ベースなども安心して運んでいただける大変しっかりとしたつくりのセミハードケースです。フェンダージャズベースを入れていました、余裕はあったのでたいていのベースは入ると思います。内径縦123cm程度。使用感はございますが丁寧に使用していましたので特に目立つダメージ汚れはございません。大変頑丈なものですのでまだまだ使っていただけます。
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