reunion blues ベースケース 良品

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商品詳細
24000円ほどしました。高級ベースなども安心して運んでいただける大変しっかりとしたつくりのセミハードケースです。フェンダージャズベースを入れていました、余裕はあったのでたいていのベースは入ると思います。内径縦123cm程度。使用感はございますが丁寧に使用していましたので特に目立つダメージ汚れはございません。大変頑丈なものですのでまだまだ使っていただけます。
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