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【美品☆動作良好】BOSS BX-80 8チャネルミキサー
商品番号 N95388819487
商品名

【美品☆動作良好】BOSS BX-80 8チャネルミキサー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 6,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★すぐにお使いいただけます★使用感少なく綺麗な状態ですBOSSBX-808チャンネルミキサー動作確認済みのため安心してご購入ください(^^)【商品内容】本体のみ【商品の状態】使用感少なく綺麗な状態です◆商品は簡易クリーニングと動作確認を行い、衝撃に備えた丁寧な梱包をして発送させていただきますので安心してご購入ください◆全ての商品を点検しておりますが、商品受取時にもし商品に記載されていない大きな不具合や傷等ありましたら、メッセージにてご連絡ください。◆一点のみの商品ばかりですので交換はできませんがご返金対応は可能です。【評価後にご返品ご返金の場合は手数料が発生いたしますので、必ず評価前にメッセージにてご連絡ください】種類···PAシステム　8ch8channelstereomixerステレオミキサー　ボス　Roland
http://narcologia.ru/goods/capitation591008.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce66855.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral306532.html
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