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水彩画　南フランス　風景画
商品番号 G12378172157
商品名

水彩画　南フランス　風景画
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自作の水彩画です。南フランスの風景画となります。全体のサイズタテ37cm✕ヨコ44cm額付きです。【作者プロフィール】・東京デザイナー学院　デザイン科卒業・画歴50年・元、一水会会友・主に風景画、静物画を得意として描いております。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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