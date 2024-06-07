水彩画　南フランス　風景画

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商品詳細
自作の水彩画です。南フランスの風景画となります。全体のサイズタテ37cm✕ヨコ44cm額付きです。【作者プロフィール】・東京デザイナー学院 デザイン科卒業・画歴50年・元、一水会会友・主に風景画、静物画を得意として描いております。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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