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- 【最終価格】文スト 中原中也 タペストリー おやすみコレクション バイクの日
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商品詳細
文豪ストレイドッグス文ストおやすみコレクションタペストリーバイクの日タペストリー画像2.3の絵柄のものです。♡梱包プチプチのみ（画像4参照）※入る袋がない為プチプチのみとなります♡発送メルカリ便画像4のダンボールに入れて発送いたします。長さギリギリですので開封時ご注意ください。♡その他即購入可能バラ売り・値下げ不可梱包・発送よくお読み頂き、問題ない方のみご購入ください。申し訳ありませんがこれ以上の梱包や別途ダンボールなどご用意できません。
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