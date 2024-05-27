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【最終価格】文スト 中原中也 タペストリー おやすみコレクション バイクの日
商品番号 C19374938790
商品名

【最終価格】文スト 中原中也 タペストリー おやすみコレクション バイクの日
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,258 円
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商品詳細

文豪ストレイドッグス文ストおやすみコレクションタペストリーバイクの日タペストリー画像2.3の絵柄のものです。♡梱包プチプチのみ（画像4参照）※入る袋がない為プチプチのみとなります♡発送メルカリ便画像4のダンボールに入れて発送いたします。長さギリギリですので開封時ご注意ください。♡その他即購入可能バラ売り・値下げ不可梱包・発送よくお読み頂き、問題ない方のみご購入ください。申し訳ありませんがこれ以上の梱包や別途ダンボールなどご用意できません。
http://narcologia.ru/goods/reproduce602455.html
http://narcologia.ru/goods/septet55919.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless413359.html
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