長場雄　YU NAGABA イーブイズ スペシャルBOX

欲しいカードがあるためコレクションを出品しました届いた段ボールの中に入れて暗所保管していたため傷などはありませんが、初期傷などご理解の上購入をお願いします即購入OKです



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イーブイたちが「YU NAGABA × ポケカ」コラボ第2弾に新登場 ...



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