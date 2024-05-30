★逸品★ 坂本龍馬　オブジェ　置物

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ご覧いただき、ありがとうございます。坂本龍馬像、フィギュアになります。一点物です。上野彦馬が撮影したとされる肖像写真をモチーフに、作家が細部に至るまで精巧に造り上げた作品。家紋や左ほくろなど、しっかり描かれています。また、写真画像のように、像が浮かび上がって見えるように造られていますので、美術品、芸術品のような品格があります。手のひらサイズで、飾る場所の自由度も高く、インテリアに映えます。数ある坂本龍馬像でも、ここまで造形にこだわり仕上げられた作品は、そうお目にかかれないかと思います。作品には、作家の名前が刻印されています。■大きさ高さ 約10センチ横幅 約8センチ奥行 約5センチ※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。購入後、美術品としてショーケースに保管しておりました。暗所保管、タバコ臭無し、ペットは飼っておりません。新品同様の美品となりますが、一度人の手に渡ったお品ですので、未使用に近いとさせて頂いています。大切にしていただける方に、お譲りしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。高井亮作家幕末明治維新高知土佐長崎亀山社中希少貴重レアコレクションフィギュア置物汗血千里駒竜馬がゆく龍馬伝坂崎紫瀾司馬遼太郎福山雅治