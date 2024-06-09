B'z ガチャ アクスタコンプセット①

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商品詳細
B'zLIVE-GYMPleasure2023STARSガチャガチャのアクリルスタンドコンプリートセットです。新品、未開封でカプセルは付きません。2枚目のステッカー2種類とお好きなコースターもお付けします。(アクスタのセットは今後も出品しますが、おまけのコースターは早い者勝ちです。)バラ売りは考えていません。ご了承ください。
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