B'z ガチャ アクスタコンプセット①

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B'zLIVE-GYMPleasure2023STARSガチャガチャのアクリルスタンドコンプリートセットです。新品、未開封でカプセルは付きません。2枚目のステッカー2種類とお好きなコースターもお付けします。(アクスタのセットは今後も出品しますが、おまけのコースターは早い者勝ちです。)バラ売りは考えていません。ご了承ください。