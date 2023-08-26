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- ☆ 男闘呼組 ☆ LAST FOREVER アニバーサリーTシャツ XL
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商品詳細
☆男闘呼組☆★祝・日比谷野音100周年男闘呼組2023THELASTLIVE-ENCORE-〜オフィシャルグッズ〜日比谷野外音楽堂（2023.08.26）①35thAnniversaryTee(ブラック)＊素材：綿100%＊サイズ：XL→身幅58・身丈77・袖丈24＊加工(印刷)：シルク印刷☆ラストライブの日比谷野音までのスケジュールがバッグプリントされています♪※画像4〜6は参考画像（自宅用を撮影）発送は未開封のものをお送りいたしますのでご安心ください。②フライヤー武道館入場時に配布された「RockonSocialClub」のフライヤー＊仕様：A4サイズ※新品、未使用、①②未開封※送料込み（匿名配送）※購入時のままの状態にしておりますが、会場で一度人の手から渡されておりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたしますm(__)m男闘呼組成田昭次高橋和也岡本健一前田耕陽RockonSocialClub
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