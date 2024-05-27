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掛け軸2本 妙心寺 梶浦逸外作「万歳万々歳」小田雪窓作「清風生八極」
商品番号 U39671921965
商品名

掛け軸2本 妙心寺 梶浦逸外作「万歳万々歳」小田雪窓作「清風生八極」
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ190×31センチ紙本共箱肉筆折れジワがございます。予めご確認くださいませ。インテリア和室床の間茶掛け茶道具お祝い書道・習字用品···墨書の形式···掛け軸・掛軸
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