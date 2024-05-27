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商品詳細
種類...茶道具唐金コマツナギ彫建水唐金風炉師三代一ノ瀬宗也造紙箱・・・約15cm×約15cm高さ約8cm箱に細かなすれ、小傷があります建水・・・口径約14.5cm底径約9cm高さ約7cm十数年前に茶会の為に入手しました。何回か使用しました。断捨離の為出品致します。気に入って戴ける方にお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper274409.html
http://narcologia.ru/goods/revamp172222.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral724232.html
茶道具 唐金 コマツナギ彫 建水 唐金風炉師 三代 一ノ瀬宗也 造-
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一ノ瀬宗也造 唐銅コマツナギ建水 - 金属工芸
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