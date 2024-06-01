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スーパーパワーズコレクション　Brainiac 1984年製　GIJOE
商品番号 J12117266776
商品名

スーパーパワーズコレクション　Brainiac 1984年製　GIJOE
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 7,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアスーパーパワーズコレクションBRAINIAC1984年製当時物にしては綺麗なコンディションかと思います。封入物も完備された未開封品になります。#スーパーパワーズ#可動フィギュア#ケナー#オールドケナー#HASBRO#ハズブロ#ジーアイジョー#GIJOE#ビンテージ#レア#レトロ#古い#懐かしい#貴重#スーパーマン#バットマン
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