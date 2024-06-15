

茶道具 輪島塗 高釉厚三作 扇面春秋蒔絵 平棗 共箱 D R4335-



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茶道具 輪島塗 高釉厚三作 扇面春秋蒔絵 平棗 共箱 D R4335



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輪島塗 坂一男作 内銀溜 すすき蒔絵 棗 共箱 D R4133-

大きさ 高さ約６．２cm 幅約８．５cm少し金箔が浮いていると思われる箇所が見受けられます。（画像９枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。