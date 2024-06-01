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PSA7 ポケモンカード ゲンガー Lv.X GENGAR ホロ アルセウス光臨
商品番号 C52818786441
商品名

PSA7 ポケモンカード ゲンガー Lv.X GENGAR ホロ アルセウス光臨
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自身でPSA鑑定に依頼した品物です。写真の通りNM7の品物です。届いてすぐにクリスタルパックにいれましたが、ケースに輸送などでついた傷が多少あるかもしれません。背面に目立つ凹みがあります。【　注意　】あくまでPSA7である商品の出品となります。白欠け、レリーフ抜け、印刷ズレ、横線縦線などがある場合があります。カードの状態によるご返品等は承れませんので、ご了承の上ご購入下さい。画像をよくご確認いただきご判断いただければと思います。#Pokémon#ポケカ#鑑定
http://narcologia.ru/goods/manufacture536441.html
http://narcologia.ru/goods/choice819085.html
http://narcologia.ru/goods/plaque838507.html

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