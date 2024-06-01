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- PSA7 ポケモンカード ゲンガー Lv.X GENGAR ホロ アルセウス光臨
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商品詳細
自身でPSA鑑定に依頼した品物です。写真の通りNM7の品物です。届いてすぐにクリスタルパックにいれましたが、ケースに輸送などでついた傷が多少あるかもしれません。背面に目立つ凹みがあります。【 注意 】あくまでPSA7である商品の出品となります。白欠け、レリーフ抜け、印刷ズレ、横線縦線などがある場合があります。カードの状態によるご返品等は承れませんので、ご了承の上ご購入下さい。画像をよくご確認いただきご判断いただければと思います。#Pokémon#ポケカ#鑑定
http://narcologia.ru/goods/manufacture536441.html
http://narcologia.ru/goods/choice819085.html
http://narcologia.ru/goods/plaque838507.html
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