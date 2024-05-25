スクウェア・エニックス プレイアーツ改 ファイナルファンタジー7 リメイク セ…

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スクウェア・エニックスプレイアーツ改ファイナルファンタジー7リメイクセフィロス開封済み購入後一度開封して状態を確認して以降箱に入れたまま保管してました。多少箱に傷がついていますが、他は目立った傷、汚れ等はありません。出品が初なので手間取るかもしれませんが、よろしくお願いします！#スクウェア・エニックス#ファイナルファンタジーVII#スクウェア・エニックスプレイアーツ改ファイナルファンタジー7リメイクセフィロス人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···コレクションフィギュア