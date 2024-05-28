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SHURE シュアー　M44G カートリッジ
商品番号 Y94434930203
商品名

SHURE シュアー　M44G カートリッジ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHUREシュアー　M44Gカートリッジ手持ちの針にて、ステレオLR出音良好です。針は付いていませんので、交換針をご用意ください。#MMカートリッジ#レコード針#M44G
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