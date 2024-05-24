三味線長唄用と三味線立てケース

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商品詳細
三味線1丁用の桐立箱と三味線です。☆三味線立て高さ 約100.5cm￼箱部分高さ 約35cm幅 約24.6cm奥行 約13cm下段引き出し付き箱の蓋にテープか何かの跡がありますが他は綺麗な状態です。（写真4参照）☆長唄用三味線天神部分に剥がれがあります。（写真9参照）カバーを被せて使っていただくか直しが必要になります。中古品であることをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。
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