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三味線長唄用と三味線立てケース
商品番号 T95213199069
商品名

三味線長唄用と三味線立てケース
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三味線1丁用の桐立箱と三味線です。☆三味線立て高さ　約100.5cm￼箱部分高さ　約35cm幅　　約24.6cm奥行　約13cm下段引き出し付き箱の蓋にテープか何かの跡がありますが他は綺麗な状態です。（写真4参照）☆長唄用三味線天神部分に剥がれがあります。（写真9参照）カバーを被せて使っていただくか直しが必要になります。中古品であることをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。
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