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煎茶道具　有田焼　庄村健作　紅染　煎茶碗揃　五客　共箱　V　5784
商品番号 B33692127326
商品名

煎茶道具　有田焼　庄村健作　紅染　煎茶碗揃　五客　共箱　V　5784
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 7,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6.5cm　幅約8.5cm　重さ約124g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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