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- 煎茶道具 有田焼 庄村健作 紅染 煎茶碗揃 五客 共箱 V 5784
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商品詳細
種類...茶道具大きさ 高さ約6.5cm 幅約8.5cm 重さ約124g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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